És finalista do mestrado em Engenharia? A E-Redes tem uma bolsa de dois mil euros para ti

O programa Top Women Scholarship, desenvolvido pela empresa de distribuição de energia E-Redes, está à procura de jovens mulheres finalistas de mestrados nas áreas de Engenharia Electrotécnica e de Informática para atribuir um conjunto de 12 bolsas de mérito no valor de dois mil euros cada.

Para além do incentivo monetário, o programa oferece ainda às estudantes seleccionadas a possibilidade de participar num evento de mentoring e em processos de recrutamento para estágios profissionais.

O objectivo desta iniciativa é que contribua para a “igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso a carreiras profissionais em áreas de engenharia” e que atraia para os quadros da empresa “mais jovens mulheres, garantindo maior diversidade de género e recursos qualificados para promover a transição energética”, refere a nota de imprensa enviada ao P3.

O Top Women Scholarship tem a duração de nove meses e acontece entre Outubro de 2022 a Julho de 2023. Para participar no programa, o regulamento refere que as candidatas têm de estar a frequentar o último ano do mestrado nas instituições de ensino superior que colaboram com a empresa de distribuição de energia: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Universidade de Aveiro e Universidade do Minho.

As candidaturas devem ser submetidas online no site da E-Redes até ao dia 6 de Novembro, sendo depois avaliadas pela instituição de ensino superior que a estudante frequenta, tendo como base a melhor média do primeiro ano do mestrado das candidatas.

