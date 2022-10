Um edifício para mostar “o Porto do futuro com base em fórmulas do passado”

É no centro da cidade do Porto, mais precisamente na Rua General Silveira, que se encontra um edifício que remonta ao século XIX. O projecto, levado a cabo pelo atelier de arquitectura ATA e pelo arquitecto Vítor Fernandes, tinha como objectivo “consolidar um quarteirão do séc. XIX e reinterpretar a linguagem arquitectónica do Porto desse período”, lê-se no comunicado enviado ao P3.

O edifício foi construído num lote “composto por quatro pequenas ruínas sem grande valor arquitectónico", o que deu aos responsáveis pelo projecto “tanta liberdade quanta responsabilidade”. Assim, tudo acabou por ser “um exercício de imaginação, de conceber o Porto do futuro com base em fórmulas do passado”.

Com um total de 1378 metros quadrados, o edifício foi concebido para habitação e comércio – tem três espaços comerciais no piso zero e dez apartamentos dispersos pelos restantes três pisos, sendo que as habitações divergem em tipologia: T1, T2 ou T3. Além disso, existe ainda uma garagem no subsolo. As casas foram pensadas para que as áreas sociais estivessem direccionadas para as frentes de rua, enquanto as áreas privadas tiram partido do carácter intimista do pátio interior.

Quanto aos elementos que “compõem as fachadas, como cornijas, varandas, vãos, ou ainda a cor e padrão do azulejo, remetem para os edifícios vizinhos”. Porém, explicam os arquitectos, “não deixa de ser um edifício novo, com janelas a toda a altura e com betão aparente nas fachadas, nomeadamente nas pilastras que evocam as típicas cantarias de granito da cidade do Porto”, diz Tiago Antero, co-autor do projecto, no mesmo documento.

