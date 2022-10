Xi Jinping, um homem, um partido, um país

A coreografia do 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês, o maior do mundo, foi concebida para garantir a excepcionalidade de Xi Jinping e a sua eternização no poder. Xi vai manter a presidência do partido e da República Popular por mais cinco anos, concentrando poder como nenhum outro dos seus antecessores e tornando-se o primeiro dirigente a exercer funções para além do limite tacitamente aceite dos 68 anos. Xi Jinping está acima de todas as regras. É ele quem as faz. Neste congresso, nada se decide. A elite comunista já fez as suas escolhas nos meses que o precederam. A grandiloquência do congresso é apenas uma demonstração cénica de força para o interior e para o exterior.