Congresso do PC chinês: na consagração de Xi, o futuro pode estar nas entrelinhas

Todas as reuniões magnas do Partido Comunista chinês (PCC) são importantes, seja pela sua parca periodicidade, pelas opções políticas que corroboram ou pela mera coreografia. Mas o 20.º Congresso, que arranca este domingo no Grande Salão do Povo, em Pequim, tem tudo para entrar directamente na lista dos encontros partidários mais importantes das últimas décadas na República Popular da China.