Até ao fim

O Doclisboa exibiu na quarta-feira na Culturgest o documentário To the End, seguido de um debate com dois políticos e uma ativista, moderado por Francisco Ferreira, da associação Zero. O documentário obedece a uma estética gloom and doom (as coisas estão mal e ainda vão ficar piores), hoje prevalecente na comunicação do combate às alterações climáticas. A banda sonora é ora sombria, ora heroica. As imagens são de catástrofe. Pelo meio, quatro mulheres, entre as quais a congressista americana Alexandria Ocasio-Cortez, são filmadas no interior das suas batalhas pelo clima.