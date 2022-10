Tottenham com o melhor início de sempre na Premier League

O adversário do Sporting na Liga dos Campeões não somava tantos pontos nas dez primeiras jornadas do campeonato inglês desde 1963.

À atenção do Sporting. O Tottenham está a protagonizar um arranque de temporada histórico e após a vitória deste sábado por 2-0 sobre o Everton igualou o Manchester City no segundo lugar da Premier League.

Com 23 pontos em dez jogos realizados na Premier League, a equipa orientada pelo italiano Antonio Conte não atingia uma pontuação tão elevada desde 1963, quando o campeonato inglês ainda não era a Premier League.

Um dos principais responsáveis por este arranque de época promissor é Harry Kane. Naquele que foi o seu 400.º jogo com a camisola dos “spurs”, o avançado voltou a marcar. Contra o Everton, o internacional inglês inaugurou o marcador de penálti, somando o seu 14.º golo nos últimos 11 encontros frente aos “toffees”. E foi a quinta jornada consecutiva a marcar de Kane – o segundo golo do Tottenham foi do dinamarquês Hojbjerg.

Eintracht goleia Bayer

Na Alemanha, o RB Leipzig resistiu ao assalto final do Hertha de Berlim e venceu por 3-2, numa jornada da Liga alemã de futebol, marcada pela goleada por 5-1 do Eintracht Frankfurt ao Bayer Leverkusen.

A equipa do português André Silva chegou com relativa facilidade ao 3-0, ainda o árbitro não tinha apitado para o intervalo. Forsberg (25’) e Diallo (30’) colocaram o RB Leipzig com uma vantagem confortável no marcador, que se tornou ainda mais folgada aos 45’, depois de uma recarga de Willi Orban a um remate de André Silva ao poste

Mas os golos de Lukebakio (62’), de grande penalidade, e Jovetic (64’) deram alento ao Hertha Berlim que, já na ponta final da partida, viu Kanga acertar no poste (90’+4’).

Horas antes, os dois clubes alemãs adversários, respectivamente, de Sporting e FC Porto - Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen – defrontaram-se e os “farmacêuticos” sofreram uma pesada derrota por 5-1. Com a vitória, o Eintracht Frankfurt, que vai ainda defrontar os “leões” na última jornada do grupo D da Champions, subiu ao quarto lugar do campeonato, em igualdade pontual com o Hoffenheim, terceiro classificado, enquanto o bayer Leverkusen ocupa o antepenúltimo lugar.