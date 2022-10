Rúben Amorim e a aposta em Esgaio frente ao Varzim: “Esperem por domingo”

Rúben Amorim deu neste sábado, o peito às balas assumindo que as derrotas com o Marselha, na Liga dos Campeões de futebol, causaram frustração no técnico e nos adeptos e chegando-se à frente no que a responsabilidades diz respeito. Já em relação a Ricardo Esgaio, lateral “leonino” que foi expulso no último jogo e cujas exibições têm gerado muita contestação junto dos sportinguistas, Amorim recusou revelar se o futebolista será titular frente ao Varzim, neste domingo, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, mas deixou no ar essa hipótese.

“Os adeptos têm toda a razão para estarem chateados porque não ganhamos jogos seguidos, porque estamos a perder pontos em todas as competições, porque perdemos uma posição favorável na Liga dos Campeões. Não fomos competitivos, não conseguimos jogar e isso cria frustração em toda a gente, no treinador e nos adeptos”, começou por afirmar Rúben Amorim.

Assumindo ter “muitos defeitos”, entre os quais a “teimosia” e a “falta de experiência”, o treinador “verde e branco” admitiu que os últimos dias não têm sido fáceis.

“Foi uma semana difícil. Primeiro, porque não conseguimos competir com o Marselha. Enquanto noutras derrotas tentámos e não conseguimos, porque eles, Ajax e Manchester City, foram simplesmente bem melhores. Depois, entre estes dois jogos houve o jogo com o Santa Clara, que me deixou bastante irritado, a segunda parte”, reconheceu.

"Esgaio joga? Esperem por domingo"

Já em relação à utilização ou não de Ricardo Esgaio, jogador cujas exibições têm gerado muitas críticas por parte dos adeptos sportinguistas, Rúben Amorim foi enigmático.

“É fácil. É esperar pelo jogo do Varzim e vocês vão ver qual foi a forma que eu achei melhor de gerir o [Ricardo] Esgaio. Falta um diazinho e vocês vão ter essa resposta”, afirmou Amorim.

O treinador “leonino” negou, contudo, que irá fazer poupanças em Barcelos, onde a partida se irá realizar devido a obras no estádio dos varzinistas, apesar de vários jogadores do plantel estarem lesionados ou a sofrer com uma virose: “Jogamos com uma equipa que ainda não perdeu e a divisão [competitiva] não interessa na Taça de Portugal. Há três anos o Sporting foi eliminado pelo Alverca, da mesma divisão. Sabemos os problemas que isso traz e temos apenas um objectivo, que é ganhar, e vamos apresentar o melhor onze para este jogo.”

Jogar “olhos nos olhos"

Já no Varzim, Tiago Margarido, treinador do emblema que joga na Liga 3, prometeu jogar “olhos nos olhos”, contra os “leões”.

“Antevemos muitas dificuldades, contra uma equipa de I Liga, mas pelo ADN que temos, de olhar para cada adversário olhos nos olhos, vamos tentar ganhar jogo. É apenas mais partida da nossa longa caminhada”, garantiu o treinador.

Tiago Margarido, jovem técnico de 33 anos, que esta época assumiu o comando do conjunto poveiro, analisou os “leões” como uma equipa “muito forte no jogo interior e no ataque à profundidade, com três homens da frente móveis, que criam grande variabilidade ao jogo”, mas garantiu um Varzim “preparado”.

A equipa de Ruben Amorim procura reagir a uma época de “altos e baixos”, após duas derrotas com o Marselha (4-1 em França e 2-0 em Alvalade), para a Liga dos Campeões, com uma vitória na I Liga pelo meio, sobre o Santa Clara (2-1), em encontro em que o técnico confessou desagrado com a exibição da equipa.

Os “leões” seguem em sexto lugar na I Liga, ao fim de nove jogos tendo já concedido um empate e três derrotas, enquanto o Varzim, segundo classificado da série A da Liga 3, ainda não sofreu derrotas e já eliminou o Feirense (1-0), da II Liga , na segunda eliminatória da Taça de Portugal, além do Vila Meã (2-1 após prolongamento) na primeira eliminatória.