Annie Ernaux: escrever o trauma

Contestar a decisão da Academia sueca, quanto ao escritor laureado com o Prémio Nobel da Literatura, é um preceito anualmente reactivado, com aspectos tão lúdicos como as apostas dos entendidos a anteceder o veredicto. Este ano, foi a vez de Annie Ernaux fornecer as garantias para a persistência de tão divertida tradição. Até em França, passado o primeiro momento de regozijo nacional, eclodiu um burburinho contestatário que pode ser escutado em diversas latitudes. Numa “tribuna” da revista Diacritik (uma importante publicação online de crítica literária e jornalismo cultural), o crítico e ensaísta Johan Faerber fez um relato, enriquecido com elaborações analíticas e interpretativas, desta amargura que veio contrariar a festa: Annie Ernaux, diz Faerber, não corresponde ao modelo do “grande escritor” que a França cultiva e glorifica (acrescente-se, aliás, que Joahn Faerber publicou recentemente um livro todo ele dedicado a esta categoria do “grande escritor”, apresentada como manifestação de uma “neurose nacional”). O problema começa logo na vexata quaestio do género: “grande escritor” só se declina no masculino (e nem é preciso remontar ao mais viril de todos, Victor Hugo, de quem Baudelaire dizia que tinha uma tal mania das grandezas que se tomava por Victor Hugo); “grande escritora”, tal coisa, não existe. Desta escritora, que é a primeira mulher francesa a receber o Nobel (os media franceses sublinharam este aspecto), chega-se mesmo a discutir não a sua falta de grandeza, mas a pertença dos seus livros a uma categoria chamada literatura.