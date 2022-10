Governo reforça lei para evitar entraves das autarquias ao novo aeroporto

O Governo prepara-se para retirar aos municípios poderes de veto ao novo aeroporto e para isso avança com duas alterações: uma, mais mediática, e que passa por retirar aos municípios o carácter vinculativo dos pareceres, e outra que passa por eliminar possíveis entraves burocráticos no processo, evitando assim que a decisão política do executivo fique parada à espera dos tais pareceres.