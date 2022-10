United precisou de 92 minutos para derrubar o muro do Omonia

“Red devils” venceram por 1-0 já no tempo de compensação, com um golo de McTominay, que saltou do banco aos 81’.

Se o Betis está em alta no Grupo C da Liga Europa, os compatriotas da Real Sociedad estão ainda mais confortáveis no topo do E. No País Basco, a equipa da casa ultrapassou, nesta quinta-feira, sem grandes dificuldades o FC Sheriff (3-0), e só não se destacou ainda mais da concorrência porque o Manchester United encontrou a baliza contrária já no tempo de compensação.

Com golos de Sorloth, mesmo em cima do intervalo, e de Salguero (66’) e Navarro (81’), a Real Sociedad embalou para o quarto triunfo em outros tantos jogos nesta fase de grupos, o que lhe garante três pontos de vantagem sobre o Manchester United, antes da visita a Chipre.

Nessa missão, a Real Sociedad terá de conseguir fazer o que os britânicos alcançaram nesta quarta-feira, mas com tremenda dificuldade. Em Old Trafford, o jogo com o Omonia foi de um sentido só: o da baliza do nigeriano Francis Uzoho. Mas os “red devils”, apessar do assalto constante ao último reduto adversário, só no tempo de compensação conseguiram desbloquear o encontro (1-0).

Com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot a titulares, o Manchester United coleccionou oportunidades de golo, com Marcus Rashford em destaque — fez uma mão-cheia de remates, um deles só com o guarda-redes pela frente, mas sempre sem sucesso.

Após 32 remates, porém, o golo chegou aos 90+2’. Scott McTominay, que rendeu Casemiro aos 81’, aproveitou uma jogada individual de Jadon Sancho para, já na área, rematar por entre uma floresta de pernas. Um golo providencial, que deixa o United no segundo lugar, com nove pontos, e com o caminho bem mais desimpedido rumo aos oitavos-de-final da Liga Europa.