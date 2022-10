Adepto impedido de entrar em recintos desportivos por racismo

Um adepto identificado pela GNR num jogo de futebol de uma competição distrital está impedido de aceder a recintos desportivos pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) devido a comportamentos considerados racistas.

O caso ocorreu a 25 de Setembro de 2022, num jogo entre o Clube Desportivo de Estarreja e o Oliveira do Bairro Sport Clube, a contar para a primeira jornada do campeonato de elite da zona sul da Associação de Futebol de Aveiro.

O indivíduo foi identificado pela GNR no próprio dia do jogo, após proferir expressões como “vai para a tua terra macaco”. Caso não cumpra a medida cautelar, o adepto incorre no crime de desobediência e poderá ser detido.

O suspeito de actos racistas terá agora que aguardar a conclusão do processo de contra-ordenação pela “prática de actos ou incitamento à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância no espectáculo desportivo”, ficando até lá preventivamente proibido de aceder a recintos desportivos.

A confirmar-se a prática do crime, a infracção é sancionada com coima entre €1000 e os €10. 000, bem como com a sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos até dois anos.

Só no último trimestre foram proibidos de aceder a recintos desportivos um total de 60 adeptos por decisão da APCVD.