Livre e PAN pedem mais medidas de protecção social

Rui Tavares, deputado único do Livre, criticou a opção do Governo pela “consolidação orçamental” em vez da “responsabilidade social”. O deputado foi esta manhã o primeiro representante partidário a ser recebido pelo Presidente da República no âmbito do Orçamento do Estado para 2023 (OE203), que já foi entregue no Parlamento.

Rui Tavares considerou que o Governo “pode estar enganado” nas suas previsões sobre a recessão, como aconteceu com a da inflação quando considerou que era um fenómeno temporário, e que “travar a fundo em plena curva” pode ser o caminho para o desastre.

O deputado pediu, por isso, um Orçamento com “mais responsabilidade social” e uma “trajectória mais lenta da dívida e do défice”, lembrando também que há medidas do Orçamento do Estado deste ano que ainda estão a ser executadas, como a da semana dos quatro dias. Rui Tavares defendeu que o Governo deveria, por exemplo, fazer a avaliação de património imobiliário que tem nos centros das cidades para reconverter em residências universitárias.

A deputada única do PAN, Inês Sousa Real, que foi a segunda representante política a ser recebida esta manhã pelo chefe de Estado, voltou a tecer críticas à proposta orçamental, apontando que o OE 2023 “não olha para os jovens” nem para o próximo Inverno com “a crise energética”, defendendo que “é preciso desburocratizar o vale eficiência” para combater a pobreza energética. Questionada sobre o sentido de voto, a deputada disse “estar tudo em aberto” mas acrescentou que não tenciona “acompanhar com voto favorável”.

O Presidente da República reservou esta quarta-feira para ouvir e conhecer a posição de todos os partidos com assento parlamentar acerca da proposta de lei do Orçamento do Estado 2023 (OE2023).