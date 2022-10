Alemão suspeito no caso Maddie acusado de violar e chicotear três mulheres em Portugal

© STR New / Reuters

As cinco vítimas de crimes sexuais, algumas ainda não identificadas, são todas do sexo feminino e teriam entre os 10 e os 70-80 anos. Em causa estão três crimes de violação agravada e dois de abuso sexual, todos ocorridos em Portugal.

O resumo dos crimes feito pelas autoridades alemãs assemelha-se mais a um filme de terror. O alegado agressor sexual, um alemão com 45 anos que as autoridades germânicas suspeitam estar envolvido no desaparecimento de Madeleine McCann, terá chicoteado três mulheres que é acusado de violar, tendo igualmente registado os crimes em vídeo, um elemento que parece ter sido determinante para parte das acusações.