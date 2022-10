Empresa portuguesa vai dar um dia por mês de licença de saúde mental e de menstruação

A Feedzai, empresa portuguesa de gestão de risco financeiro, implementou uma “Licença de Saúde Mental e de Menstruação”, que dá a cada um dos trabalhadores um dia de férias por mês — sem impacto salarial — para cuidados relacionados com a “saúde física e/ou mental, e/ou sintomas relacionados com a menstruação ou menopausa”, lê-se em comunicado.

A empresa brasileira, que conta com mais de 600 funcionários a nível mundial, deverá dar este dia aos trabalhadores sem que seja necessário apresentar um atestado médico ou especificar o motivo do pedido de licença. “Quaisquer pedidos serão concedidos automaticamente após a sua recepção”, garante a empresa.

“Estamos a implementar este novo benefício porque reconhecemos que algumas das nossas pessoas podem estar a sofrer de sintomas relacionados quer com a sua saúde mental, TPM, menstruação ou menopausa, que podem afectar a sua capacidade de trabalhar”, refere Dalia Turner, vice-presidente dos Recursos Humanos da empresa, citada no mesmo comunicado.

“Sabemos também que a saúde mental e a menstruação podem ser um tema desconfortável ou mesmo tabu no local de trabalho (…) Ao implementar este benefício, queremos iniciar a conversa, para eliminar o estigma e assegurar que os nossos funcionários sabem que estes tópicos não são motivo de vergonha.”

Dalia Turner refere ainda que, além desta licença, está a ser também dada formação aos gestores para “melhor apoiar as suas equipas”.

No comunicado, a empresa inclui dados relativos à saúde mental: de acordo com a Harvard Business Review, metade dos millennials e 75% da Geração Z deixaram o trabalho “por motivos associados à saúde mental, tanto voluntária como involuntariamente”. Aponta ainda que “em Portugal, uma em cada dez mulheres sofre de endometriose”. “De acordo com dados da Organização Mundial de Endometriose, existem 176 milhões de pessoas que sofrem com a doença em todo o mundo.”

A Feedzai implementou também, em Agosto de 2021, a semana de trabalho de quatro dias.