Municípios vão receber 3.254 milhões de euros no âmbito da participação em impostos

As comunidades intermunicipais vão receber 11 milhões. As áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto terão direito à maior fatia desse bolo.

Os municípios vão receber 3.254,8 milhões de euros no âmbito da participação destas autarquias nos impostos do Estado, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), entregue esta segunda-feira no Parlamento. Às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e às 21 comunidades intermunicipais (CIM) estão destinados cerca de 11 milhões de euros.

De acordo com a proposta de Orçamento para o próximo ano, o OE2023 vai distribuir pelos municípios 2.328,1 milhões de euros (ME) através do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), a que acrescem 215,2 ME atribuídos através do Fundo Social Municipal (FSM).

Os municípios têm ainda direito a uma participação de 5% no IRS e a 7,5% do IVA cobrados nos respectivos territórios. Pela participação variável do IRS cobrado aos contribuintes com domicílio fiscal em cada município, a proposta do Governo de OE2023 fixa o montante global de 650,1 ME e pela receita de IVA mais 61,3 ME.

A verba inscrita no documento para as áreas comunidades intermunicipais - 11.039.953 euros - é ligeiramente inferior à aprovada para 2022 (11.074.483 euros) em Abril deste ano. Em 2021, a verba aprovada tinha sido de cerca de 7,2 milhões de euros.