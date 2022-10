Montenegro na liderança é “uma mudança da água para o vinho”. Mas não em tudo

Em 100 dias, Luís Montenegro pôs prego a fundo na agenda política do PSD, percorreu mais de 40 mil quilómetros pelo país, antecipou-se ao Governo na apresentação de um programa de emergência social e nas prioridades do partido no Orçamento do Estado para 2023 e sentou-se com António Costa para um entendimento quanto ao futuro aeroporto. Mas nem tudo é estado de graça. Dentro do partido ainda resistem apoiantes de Rui Rio que não apreciam o seu tom mais “assertivo” e sociais-democratas que vêem com maus olhos a relação com o Chega.