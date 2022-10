Sorteio da qualificação para o Euro 2024: Portugal escapa a viagens difíceis, mas vai ter viagens longas

Portugal não se pode queixar da sorte no sorteio realizado neste domingo em Frankfurt que ditou os grupos de qualificação para o Euro 2024, que se vai realizar na Alemanha entre 14 de Junho e 14 de Julho. Apesar de ser cabeça-de-série, a selecção portuguesa podia ainda apanhar selecções como a França ou a Inglaterra, mas escapou a estes adversários teoricamente mais fortes.

Em vez de viagens difíceis, Portugal terá de fazer algumas viagens longas, para defrontar selecções como a Bósnia e a Islândia, teoricamente os adversários mais complicados do Grupo J. Eslováquia também estará na luta por um dos dois lugares de apuramento directo para o Euro, enquanto Luxemburgo e Liechstenstein terão vida bem complicada para chegarem pela primeira vez a uma fase final de um Europeu.

Logo após o sorteio, Fernando Santos assumiu que Portugal é o grande favorito do agrupamento, mas não se alongou muito sobre os adversários de uma qualificação que só irá começar após a realização do Mundial: “Este é um sorteio atípico. Normalmente estaríamos a discutir a questão do Europeu e dos jogos, mas temos o Mundial e esse tem de ser o nosso foco. Portugal é favorito, mas o mais importante é o Campeonato do Mundo. O resultado deste sorteio, vou pô-lo dentro da mala e esquecê-lo até Janeiro, mas claramente Portugal é favorito a qualificar-se e é esse o objectivo.”

Grupo A

Espanha

Escócia

Noruega

Geórgia

Chipre

Grupo B

Países Baixos

França

República da Irlanda

Grécia

Gibraltar

Grupo C

Itália

Inglaterra

Ucrânia

Macedónia do Norte

Malta

Grupo D

Croácia

Gales

Arménia

Turquia

Letónia

Grupo E

Polónia

República Checa

Albânia

Ilhas Faroé

Moldova

Grupo F

Bélgica

Áustria

Suécia

Azerbaijão

Estónia

Grupo G

Hungria

Sérvia

Montenegro

Bulgária

Lituânia

Grupo H

Dinamarca

Finlândia

Eslovénia

Cazaquistão

Irlanda do Norte

San Marino

Grupo I

Suíça

Israel

Roménia

Kosovo

Bielorússia

Andorra

Grupo J

Portugal

Bósnia

Islândia

Luxemburgo

Eslováquia

Liechtenstein