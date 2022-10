Arsenal confirma candidatura e crise do Liverpool

O Arsenal não é campeão desde 2003-04, com uma equipa que tinha Henry, Vieira, Pires, Ljungberg, entre outros, e que terminou a época sem qualquer derrota. Depois disso, foram 18 anos a perder lugares na hierarquia da Premier League até se tornar irrelevante na discussão do título. Mas alguma coisa mudou em 2022-23, porque estes “gunners” de Mikel Arteta estão a jogar bem, a ganhar e a liderar a Premier League. E neste domingo, como se ainda precisassem de o fazer, confirmaram a sua candidatura ao título, com uma vitória no Emirates sobre um Liverpool em crise por 3-2 – três pontos que chegaram para recuperar a posição cimeira, de novo com mais um ponto que o Manchester City.

No relvado do Emirates, além do duelo entre rivais antigos, era um encontro de diferentes estados de espírito, entre um Arsenal embriagado por uma época em que se reposicionou entre os candidatos e um Liverpool cheio de dúvidas e poucas vitórias. Iriam confirmar-se as narrativas que as equipas traziam para este “clássico”? O resultado diz que sim, mas foi um jogo cheio de curvas antes de se chegar ao final.

Klopp, o homem que operou o renascimento dos “reds”, levou para Londres a mesma equipa que, a meio da semana, ganhou ao Rangers na Liga dos Campeões, com um ataque cheio de gente, com Salah, Diogo Jota, Díaz e Darwin. Mas parecia faltar-lhe gente no meio-campo, e disso se aproveitaram os londrinos para chegar à vantagem logo no primeiro minuto.

Após a bola de saída, rapidamente os homens do Arsenal chegaram à área do Liverpool, com Odegaard a manobrar e a esperar pela entrada de Martinelli – o extremo brasileiro não falhou e colocou os londrinos na frente. Houve reacção rápida do Liverpool, que chegou ao empate aos 34’, com um golo feito de sul-americanos. Luiz Díaz, ex-FC Porto, fez o cruzamento e Darwin Nuñez, ex-Benfica, fez o golo, o terceiro do uruguaio desde que chegou ao futebol inglês.

Mas este Arsenal já não entra em pânico quando sofre uma contrariedade e, antes do intervalo, colocou-se na frente, por Saka, após mais uma grande jogada de Martinelli. Os “gunners” continuaram a carregar no início da segunda parte, mas o Liverpool ainda conseguiu nivelar aos 53’, por Firmino, após um belo passe rasteiro de Jota.

Depois, só deu Arsenal, que, já com Fábio Vieira em campo, voltou a agarrar na vantagem e não mais a largou. Aos 76’, houve penálti para o Arsenal, após uma falta imprudente de Thiago Alcântara sobre Gabriel Jesus, e Saka não falhou na conversão. O Liverpool pouco fez para tentar o empate e, no final, quem sorriu foi mesmo o Arsenal, cada vez mais convencido e convincente.