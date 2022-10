No Doclisboa, toda a Lisboa num estaleiro do Bairro Alto

Na voz off que pontua A Morte de Uma Cidade, documentário sobre as múltiplas Lisboas que se cruzam num quarteirão em obras, João Rosas (Lisboa, 1981) diz que não conseguira até então filmar a cidade como queria. Isto apesar de o cineasta ter, de facto, filmado a capital numa “trilogia” de curtas-metragens narrativas formada por Entrecampos (2012), Maria do Mar (2015) e Catavento (2020). “Por acaso, nunca tinha pensado nisso”, sorri o realizador em conversa com o PÚBLICO. “Sempre assumi que as pessoas que viram ‘os outros filmes’ não iriam ver ‘este filme’…”