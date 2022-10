Santarém quer o novo aeroporto para desenvolver a região Centro e unir o país

No “Café do Rogério” também se fala dos preços que não param de aumentar e da boa exibição do Benfica, mas em pleno interior rural do concelho de Santarém há outro tema que domina as conversas: o novo aeroporto que ali pode ser construído. O Sobral é um dos principais lugares da União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale Figueira, onde vivem pouco mais de dois mil habitantes. Os mais velhos dedicam-se quase todos à agricultura. Os mais novos trabalham nas indústrias e nos serviços de Torres Novas ou de Santarém. Mas nas últimas semanas, São Vicente do Paúl saltou, inesperadamente, para a primeira linha das notícias, porque é uma das cinco hipóteses consideradas pelo Governo para a localização do novo aeroporto.