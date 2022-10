João Cancelo liderou (mais uma) goleada do Manchester City

O Manchester City disputou 13 jogos na presente temporada e, em sete deles, conseguiu vitórias a marcar quatro ou mais golos aos adversários. Neste sábado, reforçou essa tendência às custas do Southampton (4-0) e com João Cancelo em grande plano, ao marcar um golo a que juntou uma assistência.

Os “citizens” vão dormir esta noite no comando da Premier League (o Arsenal joga no domingo com o Liverpool), graças a uma vitória expressiva na 10.ª jornada da prova. E bem podem agradecer a João Cancelo, que desbloqueou o resultado aos 20’, com uma grande jogada individual, concluída com um remate cruzado de pé esquerdo.

Doze minutos depois, Phil Foden ampliou a vantagem e, no segundo tempo, o domínio do City continuou a ser avassalador, com Riyad Mahrez a fazer o 3-0 logo no reatamento, após uma boa jogada colectiva, cenário que se repetiu no lance do 4-0. Depois de circular desde a defesa a bola chegou a Cancelo, que tabelou com De Bruyne e cruzou com precisão para o golo da praxe de Haaland.

Foi a sétima vitória da equipa orientada por Pep Guardiola no campeonato, que lhe confere uma vantagem provisória de dois pontos sobre o segundo, o Arsenal, que só no domingo entra em campo, para um dos jogos mais interessantes da jornada.