Inglaterra-Alemanha, 2000: e o velho Wembley fechou portas

A despedida aconteceu com uma derrota da selecção da casa, mas isso não apaga o carisma do estádio que durante décadas foi o símbolo do futebol inglês. O velho Wembley fechou portas nesse dia e foi demolido dois anos depois. Ficam as memórias.

A 7 de Outubro de 2000, as selecções de Inglaterra e da Alemanha defrontaram-se numa partida do Grupo 9 de apuramento para o Mundial que se realizaria daí a dois anos, na Coreia do Sul e Japão. Era o início da campanha para os ingleses, o segundo jogo para os alemães, antes vitoriosos em casa frente à Grécia. Jogou-se futebol, ou seja, como tão bem resumiu Gary Lineker, foram 11 para cada lado e no final ganhou a Alemanha. Por 1-0, golo de Dietmar Hamann, trinco do Liverpool. Ficou na história como o último a marcar no velho Estádio de Wembley – essa foi a derradeira partida num dos mais míticos palcos do futebol mundial.