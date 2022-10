Membro do Governo britânico afastado por “má conduta grave”

Suspenso pelos tories , que abriram uma investigação à queixa sobre o seu comportamento na conferência do partido, o subsecretário de Estado do Comércio foi de imediato obrigado pela primeira-ministra a deixar o executivo.

Conor Burns, subsecretário de Estado do Comércio do Reino Unido, foi afastado do Governo por “acção directa” da primeira-ministra, Liz Truss, depois de uma queixa sobre o seu comportamento na conferência anual do Partido Conservador, que terminou na quarta-feira. Referindo-se a “má conduta grave”, Downing Street explica que foi Truss a pedir a Burns para sair e sublinha que todos os membros do executivo “devem manter os mais elevados padrões de comportamento – como o público espera, com razão”.

O anúncio, esta sexta-feira à tarde em Londres, segue-se a notícias de que já teria sido suspenso do partido. Ouvido pelo jornal The Sun antes de ser conhecida a decisão de Truss, o político disse que pretendia “colaborar totalmente com a investigação [do partido]” e que ansiava por “limpar o seu nome”. Independentemente das conclusões finais, Burns passou de imediato a independente no Parlamento.

Segundo o The Telegraph, uma queixa sobre um incidente no bar do hotel Hyatt, em Birmingham, onde se realizou a conferência do partido, chegou na quinta-feira à noite ao whip’s office (gabinete dos deputados responsáveis por assegurar a disciplina de voto na Câmara dos Comuns, normalmente figuras próximas e leais ao Governo). O contacto foi feito por um delegado na conferência que assistiu ao alegado incidente. O Sun avança que a queixa se prende com o seu “comportamento em relação a um homem mais jovem”.

Burns, 50 anos, é deputado eleito pelo círculo de Bournemouth West desde 2010 e teve o seu primeiro cargo ministerial com Boris Johnson, que o nomeou em 2018 para o cargo que agora deixa, no Ministério do Comércio. Em 2020, foi forçado a demitir-se depois de ser revelado que tinha usado a sua posição para intimidar uma pessoa envolvida numa disputa sobre um empréstimo com o seu pai.

De regresso ao Governo, no ano seguinte, foi nomeado subsecretário de Estado para a Irlanda do Norte, cargo que manteve até há exactamente um mês, quando Truss o chamou de volta ao Comércio.