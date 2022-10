Soltem as prisioneiras!

1. E, no entanto, ele existe e move-se no desporto, o polvo do assédio, da discriminação, do sexismo, da humilhação, da homofobia, do racismo, da xenofobia, e aparentemente é difícil de colocar termo à lista. O país desportivo viu-se abalado, a partir de trabalho jornalístico do PÚBLICO, pela denúncia palpável, concreta, de situações de assédio sexual junto de jovens mulheres que praticam desporto, no caso futebol.