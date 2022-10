Sérgio Conceição adverte para arranque do Portimonense

Treinador do FC Porto avalia o momento dos algarvios e relativiza o historial de 18 triunfos nos últimos encontros com este adversário.

Sérgio Conceição advertiu esta sexta-feira, em conferência de imprensa, para a importância de um FC Porto inteligente frente ao Portimonense, adversário dos “dragões” na nona jornada a I Liga e que no sábado (18h SPTV2), recebe os campeões nacionais.

“É uma equipa competente, forte nos duelos e nas bolas paradas. Se não formos inteligentes nem mantivermos as nossas características base, podemos ter dificuldades. De resto, enfrentaremos as dificuldades típicas de um jogo contra uma equipa que está a fazer um excelente início de época”, notou o técnico.

Os “dragões” não perderam nas últimas 18 partidas disputadas frente aos algarvios para o escalão principal e seguem numa sequência de 14 triunfos consecutivos, com a última vitória dos “alvinegros” a remontar a Março de 1987.

“Não ligo a estatísticas ou históricos, pois os jogos são diferentes e as equipas vivem de diferentes momentos e jogadores. Importa é o jogo de amanhã [sábado], num campo sempre difícil, perante uma equipa que está a fazer o seu melhor arranque de sempre no campeonato. Temos de olhar para o colectivo e para os jogadores com qualidade individual que fazem deste Portimonense uma equipa difícil. Cabe-nos ir à procura da fórmula para conseguirmos três pontos importantes na nossa caminhada”, vincou.

Sérgio Conceição garantiu que o vice-líder da prova “está preparado” para o embate com o sexto colocado, com cinco triunfos - três consecutivos em casa - e três derrotas.

“O Portimonense joga o mais alto possível. Vejo um Portimonense positivo, agressivo e com várias referências individuais, algo que pode dificultar se não tivermos inteligência para desmontar a sua forma de defender”, alertou.

O FC Porto encarou a paragem para os compromissos das selecções nacionais com três derrotas e um empate em seis encontros, mas voltou à competição com êxitos caseiros recentes sobre Sp. Braga e Bayer Leverkusen, na Liga dos Campeões.

“Trabalhamos em cima dos diferentes momentos da equipa para corrigir e para que não volte a acontecer aquilo que sucedeu no campeonato nos jogos menos conseguidos, em que perdemos pontos importantes”, terminou.

Sérgio Conceição está privado “neste e nos próximos jogos” do capitão Pepe, que, de acordo com o boletim clínico contraiu uma “entorse no joelho esquerdo, com lesão do ligamento colateral interno”.