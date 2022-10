João Mário, Zaidu, Pepê e Evanilson renovam com FC Porto até 2027

Pinto da Costa garante que o clube está empenhado em satisfazer os desejos do treinador sem exceder os limites financeiros impostos pela UEFA.

O FC Porto anunciou esta sexta-feira a renovação dos defesas João Mário e Zaidu e dos avançados Pepê e Evanilson, todos até 2027, tendo o presidente do clube, Pinto da Costa, antecipado mais novidades neste campo, sempre dentro da realidade financeira do clube.

Pepê foi o último a ser oficializado, tendo manifestado gratidão pela “confiança” nele depositada, esperando “dar continuidade e fazer uma grande temporada”, conforme expressou o avançado, citado pelo site oficial dos “dragões”.

Contratado ao Grêmio por 15 milhões de euros, Pepê cumpre a segunda época no clube, somando sete golos e oito assistências em 54 jogos. O também brasileiro Evanilson renovou até 2027, acrescentando dois anos ao vínculo inicial.

“O FC Porto ajudou-se a evoluir muito. É muito gratificante e quero contribuir para a felicidade dos adeptos”, sublinhou o avançado que completou 23 anos na passada quinta-feira e está a realizar a terceira época no clube, somando 30 golos e sete assistências em 82 jogos.

“Espero continuar a fazer golos e a ajudar a equipa a ser campeã”, frisou o dianteiro contratado ao Fluminense.

??Jorge Nuno Pinto da Costa: "Queremos renovar com todos os jogadores que o treinador acha importantes e não são só estes quatro"



Também com vínculo até 2027, o defesa nigeriano Zaidu acrescenta dois anos ao acordo anterior, o que considera “muito importante”, quando cumpre a terceira época no Dragão. Zaidu regista seis golos e uma assistência em 91 partidas.

“Espero marcar muitos mais golos e celebrar ainda mais vitórias aqui”, desejou o defesa, que conta 12 jogos pela selecção da Nigéria.

No corredor oposto, João Mário garantiu também mais dois anos de vínculo. “Significa muito. Esta é a minha casa e foi aqui que cresci. Encaro a renovação como um sinal de confiança. Espero retribuir em campo”, referiu o defesa.

João Mário, de 22 anos, mudou-se da Sanjoanense para a formação do FC Porto em 2009, estreando-se em 2020 pela equipa principal. Campeão nacional de juniores e vencedor da UEFA Youth League em 2018/19, o lateral regista dois golos e nove assistências nos 72 encontros realizados nas diversas competições pelos “dragões”.

João Mário cumpre a quarta temporada na equipa principal e já conquistou dois campeonatos (2019/20 e 2021/22), duas Taças de Portugal (2019/20 e 2021/22) e duas Supertaças Cândido de Oliveira (2020 e 2022), tendo sido distinguido pelo próprio clube em 2020 com o prémio Dragão de Ouro, na categoria de Atleta Revelação do Ano.

“Quero conquistar muitos mais títulos. Queremos sempre mais. Este clube vive disso. É para isso que trabalhamos diariamente”.

Anunciadas as quatro renovações, o presidente, Pinto da Costa, antecipou novos acordos com futebolistas que fazem parte dos planos de Sérgio Conceição.

“Como é natural, queremos renovar com todos os jogadores que o treinador achar importantes. Não são só estes quatro, há mais. Vamos prosseguir as conversas já iniciadas dentro das possibilidades do FC Porto, pois temos algumas limitações até por regras da própria UEFA”, concretizou Pinto da Costa.