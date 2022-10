Cartaz com “comportamentos a evitar” no Mundial de 2022 do Qatar é oficial?

Nas últimas semanas, tem circulado nas redes sociais um cartaz que pede aos adeptos e participantes do Mundial de 2022, que se vai realizar no Qatar, que evitem “ser homossexuais”, namorar e beber álcool em público.

A frase

“Demonstre respeito pela religião e cultura do povo do Qatar, evitando estes comportamentos: “beber álcool, homossexualidade, falta de modéstia, [dizer] palavrões, não respeitar locais de culto, [colocar] música e sons altos, namorar e tirar fotografias de pessoas sem permissão”.

O contexto

Nas últimas semanas, tem circulado nas redes sociais um cartaz que pede aos participantes do Mundial de 2022, que se vai realizar no Qatar, que evitem “ser homossexuais”, namorar e beber álcool em público.

Apresentado em inglês e árabe, o cartaz pede a quem tem bilhete que “façam com que o seu comportamento reflicta o respeito pela religião e cultura do povo do Qatar, evitando fazer algo desta lista de oito comportamentos: beber álcool, homossexualidade, falta de modéstia, [dizer] palavrões, não respeitar locais de culto, [colocar] música e sons altos, namorar e tirar fotografias de pessoas sem permissão”.

Alguns utilizadores das redes sociais que partilharam a imagem parecem acreditar que esta comunica as regras oficiais do evento. A agência Reuters diz que o cartaz foi elaborado por um grupo de cidadãos do Qatar que se auto-intitulam de Reflect Your Respect. E, segundo o jornal do Qatar Al-Sharq, a imagem foi feita em 2014 para relembrar aos turistas que têm de respeitar os costumes conservadores do país. A Reuters contactou com a Reflect Your Respect, que não quis comentar o assunto.

Os factos

Segundo diz o comité organizador do Mundial 2022 à agência Reuters, a imagem não é um cartaz oficial do evento e inclui informações falsas. “O gráfico ‘Qatar Welcomes You’, que circula nas redes sociais, não é de uma fonte oficial e contém informações factualmente incorrectas”, disse um porta-voz do comité por e-mail.

“Pedimos aos adeptos e visitantes que confiem exclusivamente nas fontes oficiais da organização do campeonato para obter conselhos para as suas viagens Mundial de 2022 no Qatar”, diz o comité, que promete, em breve, emitir um “extenso guia para os adeptos que contesta muitas das informações que circulam [neste cartaz]”.

Um porta-voz da FIFA também disse à Reuters que o cartaz não é um documento oficial do Mundial 2022.

Em resumo

O cartaz não é uma imagem oficial do Mundial 2022 e inclui informações erradas. A organização vai lançar, em breve, um “extenso guia” para os adeptos.