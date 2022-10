João Ayres: o pintor esquecido que agora renasce

Agitador do mundo artístico de Moçambique durante décadas, mas no pós-25 de Abril largamente esquecido em Portugal, a obra e vida do artista plástico português João Ayres (1921-2001) são agora alvo de renovada atenção, recuperando-se a sua relevância histórica e artística com a inauguração de uma exposição na ZDB e um filme no Doclisboa.