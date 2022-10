O segredo dos outros

Não é só lembrar-me de ser adolescente e de achar que eu era um erro de mau gosto, uma vítima do humor macabro dos deuses, de me terem feito aterrar num mundo que não tinha lugar para mim, que se ria de tão fechado, como um mar congelado em pedra fria, incapaz de receber as minhas asas sem rachá-las.