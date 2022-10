Direito de resposta: “Jogadoras acusam treinador do Famalicão de assédio sexual”

Em catorze anos de profissão, e muitos mais de vivência futebolística, sempre pautei a minha conduta pelo profundo respeito por todos os intervenientes desportivos. Tive ainda o cuidado de incentivar e apoiar todos a alcançarem os seus objectivos desportivos, em todas as suas vertentes, incluindo nestes quatro anos que levo como treinador de futebol feminino.

Todo e qualquer comentário circunstancial efectuado no âmbito do meu trabalho aconteceu exclusivamente no plano desportivo.

Importa reter que, até à data, não fui alvo de qualquer queixa formal tendo por objecto o meu alegado comportamento, ainda que, até à conclusão de qualquer procedimento, exista uma presunção de inocência e respeito pelo contraditório que deva ser respeitada.

Face ao exposto, são de lamentar todas as ameaças feitas à minha pessoa e ao meu filho.

No demais, cumpre-me informar que, como sempre, estarei disponível para colaborar com quem de direito para reposição da verdade dos factos, sendo que não deixarei de reagir adequadamente no que diz respeito as acusações que me são imputadas, assim como a todas as ameaças efectuadas a mim e à minha família.