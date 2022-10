“À mulher de César não basta ser séria…”

Durante anos a fio, ouvi alguns políticos, sempre que questionados sobre alegados comportamentos menos lícitos de governantes, argumentarem que “a ética republicana é a lei”. Esta semana, esta frase veio-me à memória, perante as notícias que davam conta de que o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, é casado com a bastonária da Ordem dos Nutricionistas e de que a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, é casada com um empresário que recebeu financiamentos de fundos comunitários, atribuídos por comissões de coordenação e desenvolvimento regional, as quais estão sob a tutela da ministra.