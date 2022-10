Os meus votos para as eleições no Brasil

Todos devem respeitar as regras do jogo, assim como os seus resultados. Estou certo de que assim será nestas eleições.

As eleições presidenciais brasileiras estão ao virar da esquina. A minha perceção é que, na Europa, continuamos sem compreender a dimensão e importância do Brasil. Não nos lembramos, por exemplo, que cerca de metade do território da América Latina é território brasileiro, ou que um em cada dois cidadãos da América Latina é brasileiro, ou como o Brasil tem praticamente o dobro da área da UE.