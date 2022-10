De cara lavada, o Vila Valverde continua a ter o sossego como o maior luxo

Não se ouve, nem se vê, vivalma. Este não é o Algarve a que o turista está habituado, ainda que a praia da Luz, onde as multidões se concentram, fique a menos de um quilómetro. Aqui, no Vila Valverde, a azáfama dá lugar ao descanso e o luxo é palavra de ordem — ou não fosse este o único hotel rural de cinco estrelas do Algarve, agora de cara renovada. O ar do campo invadiu também o interior do espaço com a remodelação da consagrada designer de interiores Nini Andrade da Silva.