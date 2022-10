Decolonizar a nossa imaginação

O título deste texto é uma citação de uma conversa do Ípsilon com a curadora Lilia M. Schwarcz numa visita à exposição Histórias Brasileiras. Uma citação que, de forma certeira, apresenta o propósito mais vasto em que se integram não só estas Histórias, mas também todo o trabalho que ela, com Adriano Pedrosa, tem vindo a desenvolver desde 2014.