Mísseis atingem viaturas com civis perto de Zaporijjia. Há 23 mortos e quase 30 feridos

Grupo de cidadãos estava reunido num parque de estacionamento e preparava-se para ir buscar familiares que tentavam fugir de Zaporijjia. As autoridades russas já negaram que o incidente tenha sido causado por munições russas, culpando as forças ucranianas pelo ataque.

Um ataque com mísseis a um grupo de veículos com civis fez esta sexta-feira 23 mortos e quase 30 feridos, todos civis, horas antes da hora marcada para Putin assinar formalmente uma declaração para anexar partes da Ucrânia que estão actualmente sob ocupação militar russa ou são controladas por forças separatistas.

Segundo avançou o autarca de Sievierodonetsk, Oleksandr Stryuk, no Telegram, os carros foram atingidos por um ataque russo perto de Zaporizhzhia. O grupo estava reunido num parque de estacionamento e preparava-se para ir buscar familiares que tentavam fugir do território ocupado pela Rússia. Há relatos de que a fila de carros foi atingida mais de uma dúzia de vezes e as imagens que estão a ser publicadas nas redes sociais mostram corpos caídos na estrada junto ao local do ataque.

ATEF SAFADI / LUSA Fotogaleria ATEF SAFADI / LUSA

As equipas de resgate e outros serviços de socorro foram mobilizadas minutos depois para o local. Também Serhai Haidai, governador ucraniano da região ocupada de Lugansk, afirma que os russos atacaram os carros que se dirigiam para território ocupado. “É de notar que a partida dos 34 veículos com moradores da região de Lugansk estava planeada. Estão a ser recolhidas mais detalhadas sobre as vítimas”, disse.

Uma testemunha da agência Reuters diz ter visto corpos caídos no chão e em veículos no mercado de automóveis de Orekhovo, onde a caravana humanitária se reuniu antes de seguir para Zaporijjia. Um dos mísseis provocou um buraco no chão perto de duas filas de veículos. As janelas dos veículos - principalmente de três carrinhas - ficaram completamente destruídas.

Foto

Um dos mísseis abriu um enorme buraco no chão, perto de vários veículos. O impacto das explosões lançou estilhaços em todas as direcções.

Uma mulher que se identificou como Nataliya disse que ela e o marido tinham ido visitar os filhos em Zaporijjia quando o ataque aconteceu. “Estávamos a voltar para junto da minha mãe, que tem 90 anos. Fomos poupados. É um milagre”, disse, de pé com o marido ao lado do carro.

As autoridades russas já negaram que o incidente tenha sido causado por munições russas, culpando as forças ucranianas pelo ataque. A agência de notícias russa RIA cita Volodymyr Rogov, um dos líderes pró-russos da região ocupada de Zaporijjia, dizendo que “os militantes ucranianos atingiram uma fila com dezenas de carros com civis”.

STRINGER Fotogaleria STRINGER

Zelensky condena ataque levado a cabo por “Estado terrorista"

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky reagiu ao ataque desta manhã, dizendo que “apenas terroristas” poderiam levar a cabo uma agressão deste tipo.

“O estado terrorista disparou mísseis contra a população civil em Zaporijjia, Mikolaiv e Dnipropetrovsk. Atinge regiões ucranianas com mísseis e drones. Os ocupas dispararam 16 mísseis em apenas uma manhã no distrito de Zaporijjia. Apenas terroristas podem fazer isto (...). O inimigo enfurece e procura vingança pela nossa firmeza e pelos seus fracassos. Cinicamente, ataca ucranianos pacíficos porque perdeu tudo o que é humano há muito tempo. Escória sanguinária. Vocês vão responder por cada vida ucraniana perdida”, escreveu Zekensky.