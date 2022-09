Festival dedicado aos pastores arranca numa aldeia da Covilhã

A aldeia de Cortes do Meio, no concelho da Covilhã, vai receber mais uma edição do festival Pastores. De 30 de Setembro a 2 de Outubro, há gastronomia, arte e cultura numa homenagem à pastorícia na serra da Estrela.

Entre esta sexta-feira e domingo, a pequena aldeia de montanha de Cortes do Meio “celebra e homenageia” os pastores da serra da Estrela, num festival que integra o desfile dos chocalhos, uma caminhada por trilhos “bem conhecidos dos pastores”, degustação de chanfana e exposição de gado, entre outras actividades.

“A aldeia, que durante o Verão atraiu milhares de turistas e visitantes com as suas imponentes piscinas naturais, abre agora a época de turismo Outono/Inverno, com gastronomia, arte e cultura”, aponta a organização em comunicado, defendendo ser esta “uma forma criativa” de, tal como na edição do ano passado, “construir e acrescentar futuro à aldeia”.

De acordo com a nota de imprensa, na aldeia do concelho da Covilhã já se nota “o frenesim a crescer ao redor do edifício da Filarmónica Recreativa Cortense, ponto de encontro por excelência das gentes de Cortes do Meio”, estando tudo preparado para mais uma edição do festival Pastores.

Segundo Alexandre Barata, presidente da direcção desta colectividade centenária, organizadora do evento, em parceria com a Junta de Freguesia de Cortes do Meio, a Câmara Municipal da Covilhã e a Rede das Aldeias de Montanha, ainda existem sete pastores em Cortes do Meio que “dia após dia, faça chuva ou brilhe o sol, continuam teimosamente a calcorrear os trilhos desta bonita aldeia de montanha com os animais”.

No Largo da Liberdade, no centro da aldeia, “já se avistam as três dezenas de abrigos” onde será servida a chanfana, “uma das iguarias mais procuradas” do evento e já se prepara a broa de milho, confeccionada “com o cereal cultivado nos campos em redor da aldeia” no forno comunitário onde, todas as quintas-feiras, “ainda se coze o pão”.

O programa integra ainda a exposição de gado e o festival da chanfana, que “convidam os visitantes a perceber a importância da pastorícia e da produção animal para a preservação do ecossistema da montanha e prevenção de incêndios rurais”.

Como ponto alto do certame, destaca-se “O desfile dos chocalhos”, que, sublinha a organização, é de “arrepiar”. O som de mais de 500 chocalhos “faz-se sentir em cada recanto da aldeia” e o “ecoar pelas ruas, no silêncio da noite, é um momento único”, sublinha-se. O desfile é aberto a toda a gente: basta trazer um chocalho para participar.

Outro dos destaques vai para a “longa caminhada”, que encerrará o festival no domingo, num percurso entre a Covilhã e Cortes do Meio, calcorreando os trilhos “tão bem conhecidos pelos pastores da aldeia”.

Este Festival integra o Plano de Animação da Rede de Aldeias de Montanha, no âmbito da Estratégia de Eficiência Colectiva PROVERE iNature, e é co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do CENTRO 2020 - Programa Operacional Regional do Centro.