Roger Schmidt e o regresso do Benfica à Liga: “Temos de criar tensão outra vez”

O Benfica será o último dos candidatos ao título a entrar em campo na jornada 8 do campeonato de futebol e a tarefa, prevê Roger Schmidt, será muito desafiante em Guimarães, no reduto do Vitória. No sábado à noite, o líder da Liga tentará dar seguimento a um arranque de época sem mácula, diante de um adversário com predicados defensivos.

“Tenho muitas informações e sei que é difícil jogar lá, com fãs muito entusiastas, e estão a fazer uma boa época. Só sofreram seis golos, estão sempre ligados, colocam muitos jogadores atrás da linha da bola, por isso é difícil marcar-lhes golos. E são também perigosos nas transições”, analisa o treinador alemão.

“Vai ser uma tarefa difícil para nós, especialmente depois dos jogos das selecções, mas queremos continuar a jogar como temos estado a jogar até agora. Há muita energia positiva na equipa e queremos jogar bem amanhã e ganhar”, insistiu Schmidt, que garante não ter despendido muito tempo a pensar no impacto da paragem na Liga.

Ainda assim, o técnico do Benfica lembrou que a carga física que os jogadores têm acumulado desde o início da época “é grande” e que, nessa perspectiva, até se torna positiva abrandar um pouco, com os jogos das selecções. Agora, há que retomar o caminho: “Temos de criar tensão outra vez, estar alerta, saber por que razão jogamos bom futebol e espero que não haja nenhum impacto negativo na equipa. Eles viajaram muito e isso é algo que temos de avaliar, mas veremos amanhã em que condições estão os jogadores”.

Com os centrais Lucas Veríssimo e João Victor a retomarem os treinos nesta semana, Schmidt desdramatizou a obrigatoriedade de gerir uma zona do terreno que vai passar a ter muita oferta (“Estou muito satisfeito com a qualidade que temos no centro da defesa") e pronunciou-se ainda sobre a opção de Rafa de abandonar a selecção. “Respeito a decisão do Rafa. Sempre foi um jogador muito honesto e tem bem claro na cabeça aquilo que quer fazer. Decidiu focar-se exclusivamente no clube e respeito a decisão dele”.