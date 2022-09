FPF suspende treinador Miguel Afonso após queixas de assédio

Depois da suspensão decretada pelo Famalicão, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu também suspender preventivamente o treinador da equipa feminina do clube minhoto, Miguel Afonso, a quem foi instaurado um processo disciplinar urgente.

Em causa, segundo noticiou o PÚBLICO na quinta-feira, estão queixas de assédio sexual apresentadas por ex-jogadoras orientadas pelo técnico, quando ainda treinava no Rio Ave, em 2020-21. Miguel Afonso assinaria mais tarde pelo Famalicão, tendo várias denúncias chegado também ao conhecimento dos dirigentes do clube.

Nesta sexta-feira, o CD confirmou a instauração de um processo disciplinar a Miguel Afonso, declarando a natureza urgente e determinando a suspensão preventiva não automática do treinador, prerrogativa que está prevista no regulamento.

De resto, de acordo com artigo 126.º-B do Regulamento de Disciplina da FPF, o assédio sexual - crime também previsto no Código Penal - é punido com pena de suspensão de três meses a um ano.