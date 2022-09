Famalicão suspende Miguel Afonso após acusações de assédio

O Famalicão decidiu suspender de funções o treinador Miguel Afonso. O técnico foi visado numa investigação do PÚBLICO, publicada nesta quinta-feira, na qual várias jogadoras acusaram o treinador de assédio, revelando terem recebido mensagens nas redes sociais.

“O Futebol Clube Famalicão, com o interesse máximo de salvaguardar os seus valores, as suas pessoas e o seu emblema, vem comunicar, face aos acontecimentos ocorridos no dia de ontem, a suspensão de funções, por mútuo acordo e com efeitos imediatos, do treinador Miguel Afonso até que a verdade dos factos seja apurada”, escreveu o clube em comunicado.

O técnico, que recusou comentar as acusações e se limitou a fazer uma publicação no Instagram, na qual alude “a um esquema criado”, viu aumentar a pressão depois de, na quinta-feira, terem surgido mais algumas alegadas trocas de mensagens com jogadoras nas redes sociais, bem como alguns testemunhos anónimos adicionais.

Na manhã desta sexta-feira, e de acordo com a CNN Portugal, já terá sido encaminhada por ex-jogadoras do Rio Ave e de outros clubes uma queixa anónima contra o treinador para a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), juntamente com provas das situações de assédio sexual já reportadas.

O FC Famalicão, de resto, também já se disponibilizou para colaborar com as autoridades no sentido de facilitar o cabal esclarecimento dos factos.