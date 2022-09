Worldcoin: a startup que recolhe íris em troca de criptomoeda que (ainda) não existe

Mais de 50 mil pessoas em Portugal já partilharam imagens das suas íris com a Worldcoin, uma misteriosa startup norte-americana avaliada em mil milhões de euros que diz que quer distribuir criptomoedas por todas as pessoas no planeta. A equipa da Worldcoin apenas pede que os beneficiários olhem para a Orb, uma esfera metálica do tamanho de uma bola de futebol que cria uma cópia digital da íris (a parte mais visível e colorida dos olhos).