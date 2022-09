Os dois centenários da independência do Brasil

Há uma diferença profunda entre estes dois centenários, espaçados de um século. No primeiro, marcado também, uns meses antes, pela Semana de Arte Moderna de São Paulo, vivia-se ainda, apesar da crise que se aproximava e já se experimentava, o mito do Brasil “país de futuro” e dos nacionalismos, com a importância da presença portuguesa no Brasil ou da presença brasileira em Portugal. No segundo, esse mito desapareceu e sente-se o perigo dos novos tempos, que acompanham situações mundiais preocupantes.