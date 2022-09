Especial Executivos, com o PÚBLICO de 30 de Setembro

A sustentabilidade no universo da gestão e da formação de executivos é o tema central do próximo Especial Executivos do PÚBLICO, que reúne também uma lista exaustiva da oferta de formação nas universidades portuguesas.

A sustentabilidade já não é só uma ideia. Deixou de ser mero bordão aspiracional para enfeitar declarações de boa vontade política ou corporativa, ou um conceito abstracto conotado com discursos idealistas. A crise climática, a escassez de água e a percepção dos malefícios globais do consumismo intensivo sublinham hoje de forma categórica o seu posto de desígnio transnacional.

A sustentabilidade marca o ponto de partida para a próxima edição do Especial Executivos, o dossier editorial que o PÚBLICO, a cada semestre, dedica à reflexão sobre questões em torno da gestão e da formação de executivos – bem como à própria oferta formativa em si, com uma lista exaustiva de cursos disponibilizados pelas instituições portuguesas de ensino superior. Este recurso de consulta estará disponível tanto na edição do dia como na página do Especial Executivos, com filtros de pesquisa por instituição, grau e localidade.

A sustentabilidade estará em lugar de destaque, nomeadamente numa análise sobre como estão as principais escolas de negócios a incorporar a temática nos seus planos curriculares e de que forma o pensamento da gestão está a acomodá-la e a adoptá-la: chegou o tempo de falar de criação de valor acrescentado sustentável ou estamos ainda no domínio do greenwashing?

Sem fugir ao assunto, sustentabilidade é também o mote para uma entrevista com o secretário-geral do BSCD Portugal (Business Council for Sustainable Development) João Wengorovius Meneses sobre o papel fundamental desta no mundo empresarial globalizado.

O dossier Especial Executivos é distribuído gratuitamente com a edição de 30 de Setembro do PÚBLICO. Os conteúdos estarão também disponíveis online, em publico.pt/especial-executivos.