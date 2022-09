Quinta na TV: Bergman, Rossellini e Magnani em Guerra de Vulcões, Animais Construtores e o regresso a New Amsterdam

CINEMA

Eles Vivem

Cinemundo, 17h25

John Carpenter no auge da inclinação paranóica e do sentido político. Realizado em 1988 e convertido pelo tempo em filme de culto e referência da cultura pop, passa-se num mundo dominado por extraterrestres que mantêm os cidadãos numa hipnose controlada por mensagens subliminares nos meios de comunicação de massa: consumir, reproduzir, conformar.

A manipulação é descoberta por um homem (interpretado por Roddy Piper) que tem acesso a uns óculos escuros especiais e, a partir desse momento, tenta abrir os olhos dos outros humanos e combater a invasão.

Nitram

TVCine Top, 21h30

Austrália, década de 1990. Nitram é um jovem que se debate com problemas mentais. Um dia, conhece Helen, uma actriz reformada que também se habituou a viver à margem. Ficam amigos e ela convida-o para se mudar para sua casa. Essa decisão vai dar origem a uma tragédia.

Nomeado para a Palma de Ouro em Cannes, de onde Caleb Landry Jones trouxe o prémio de melhor actor, o filme inspira-se na história real de Martin Bryant (Nitram é um anagrama de Martin), o australiano que, em Abril de 1996, foi o atirador responsável pelo massacre de Port Arthur, na Tasmânia. O argumento é de Shaun Grant; a realização, de Justin Kurzel.

SÉRIE

New Amsterdam

Fox Life, 22h20

O drama médico em torno do empenhado e altruísta Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold) entra na quinta e derradeira temporada. Sobre os novos episódios, a produção revelou que trarão uma espécie de regresso às origens; sobre a relação de Max com Helen, sabe-se que a actriz Freema Agyeman, que lhe dava vida desde o início, já não volta a aparecer.

DOCUMENTÁRIOS

Mar, a Última Fronteira

RTP2, 11h06

Apresentada como “a maior série documental realizada em Portugal sobre a vida marinha”, consiste em meia-dúzia de episódios que, a bordo de expedições sediadas no Oceanário de Lisboa, mergulham nas águas portuguesas para explorar e revelar a riqueza da sua biodiversidade, sejam cardumes de tubarões azuis, a maior população de cavalos-marinhos do mundo, uma baleia azul ou a mais rara de todas as focas.

A realização é do cineasta subaquático Nuno Sá. A viagem, para acompanhar de segunda a sexta, começa no Algarve e finda no Porto Santo e nas Ilhas Selvagens.

Animais Construtores

RTP2, 16h02

Estreia. No lugar dos Animais Incríveis surge uma série documental recheada de mais curiosidades da vida selvagem. Esta foca-se na habilidade, no engenho e na inventividade de animais que são capazes de construir Habitações à medida (episódio de hoje), que se revelam génios urbanísticos e que funcionam como autênticos arquitectos paisagistas nos seus ecossistemas.

Segunda Guerra Mundial Vista de Cima

National Geographic, 23h

Estreia. As estratégias militares usadas na II Guerra Mundial são observadas pela perspectiva aérea, com ênfase na importância da informação visual para o reconhecimento de territórios, para a descoberta das armas inimigas e para a planificação – e concretização – de ataques. A análise combina material de arquivo com imagens recolhidas por drones em alguns dos locais mais icónicos do conflito, tudo comentado por historiadores e especialistas. Desenvolve-se em seis partes, debitadas à quinta-feira.

Guerra de Vulcões

RTP2, 23h33

Estreia. Realizado por Francesco Patierno, em 2012, remete para os anos 1950 e para o triângulo amoroso mais mediático (e escandaloso) do cinema de então. Anuncia-se como um retrato da “intensa e dramática história de amor que envolveu a mais famosa actriz da época, o mais apreciado cineasta italiano e a actriz mais querida de Itália” – Ingrid Bergman, Roberto Rossellini e Anna Magnani, respectivamente.

Esse retrato é desenhado com recurso a imagens de arquivo e a cenas de dois filmes rodados, na mesma altura, nas ilhas italianas Eólias: Vulcão, de William Dieterle, com Magnani no papel principal; e Stromboli, dirigido por Rossellini e protagonizado por Bergman, em cujo plateau se iniciou, além de uma profícua relação artística, o caso extraconjugal que significaria o fim da relação do cineasta com Magnani.