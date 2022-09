Descobrir essa “ideia nova” chamada Orfeu para além de José Afonso

O Projecto Orfeu mostra como a editora nascida no Porto, para sempre associada a José Afonso e Adriano Correia de Oliveira, era um universo mais vasto e mais complexo. Este sábado, inaugura na Fonoteca Municipal do Porto uma instalação que nos revela a história completa.

Todos a conhecem. Orfeu, histórica editora nascida no Porto por iniciativa de Arnaldo Trindade, casa de José Afonso e de Adriano Correia de Oliveira, selo que ofereceu ao 25 de Abril as duas senhas da revolução, Grândola vila morena e E depois do adeus. Essa é uma parte da história, não a história completa. Ora, é precisamente a história completa que nos preparamos para conhecer. Começaremos a descobri-la este sábado, quando o Projecto Orfeu, desenvolvido pelo INET-Md em parceria com a Esad-Idea (centro de investigação da Escola Superior de Artes e Design, em Matosinhos), se fizer instalação na Fonoteca Municipal do Porto.