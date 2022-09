Estudantes de Coimbra alertam: preço do alojamento pode levar a “abandono massivo” do ensino superior

No mercado do arrendamento, os preços são cada vez mais “incomportáveis para as bolsas dos estudantes e suas famílias”, disse João Caseiro, na abertura solene das aulas da Universidade de Coimbra.

O líder da Associação Académica de Coimbra (AAC), João Caseiro, alertou esta quarta-feira que o aumento dos preços do alojamento para estudantes na cidade poderá contribuir para um “abandono massivo” do ensino superior.

No mercado do arrendamento, os preços são cada vez mais “incomportáveis para as bolsas dos estudantes e suas famílias”, disse João Caseiro, na abertura solene das aulas da Universidade de Coimbra (UC), ao advertir também para o risco de haver, no futuro, uma instituição de ensino pública, mas “mais elitista”.

O presidente da direcção-geral da AAC salientou a importância do ensino superior para o fortalecimento da democracia e defendeu a revisão do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES), que considerou um “documento arcaico”.

Recordou ainda que o actual RJIES “tem prejudicado, sobretudo, a comunidade estudantil”, reduzindo a sua representatividade nos órgãos de governo da UC.

Além do presidente da AAC, intervieram na cerimónia o reitor da UC, Amílcar Falcão, e o professor catedrático da Faculdade de Medicina Duarte Nuno Vieira, que proferiu a tradicional “oração de sapiência”.