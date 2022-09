Música a MIL, em Lisboa, com palestras, debates e concertos

Entre esta quarta-feira e sexta-feira, do Hub Criativo do Beato ao Cais do Sodré, haverá concertos, debates e conferências no MIL, o festival que é convenção, impulsionando descobertas quando elas ainda são segredo.

Assistir a concertos, antecipar tendências, promover a internacionalização, ao mesmo tempo que se provoca o debate sobre as questões que marcam o presente da música e da cultura. É o MIL, o festival que é também convenção, que acontece desta quarta-feira a sexta-feira, em Lisboa, reunindo artistas e profissionais de todo o mundo. A convenção, com palestras, debates, masterclasses ou workshops, decorrerá no Hub Criativo do Beato, e os concertos na zona do Cais do Sodré.