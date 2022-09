Há tribunais a proibir e outros a autorizar uso de metadados em inquéritos-crime

No início do mês, Tribunal da Relação do Porto impediu o Ministério Público de aceder a dados de tráfego e dados de localização de suspeitos numa investigação criminal aberta este ano. Já o Tribunal da Relação de Coimbra considerou, em Julho, que as autoridades podiam ter acesso aos registos das comunicações que as operadoras guardam para efeitos de facturação.