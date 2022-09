Aos 88 anos, o bósnio Ibrahim Kalesic rejuvenesce a cada salto em queda livre

Com 1487 saltos realizados, Ibrahim Kalesic diz ter pelo menos dez anos de pára-quedismo pela frente. Para o conseguir, tem uma receita: ter “uma consciência clara de que não se ofendeu nem se fez mal a ninguém” para “dormir bem”.

O bósnio Ibrahim Kalesic é a prova viva de que os desportos radicais não são apenas para os jovens. Aos 88 anos, Kalesic usa o salto em queda livre como uma maneira de se manter em forma.

“É uma excelente sensação”, diz Kalesic, que foi apresentado ao desporto há mais de 70 anos, após completar o seu 1487.º salto durante uma competição de pára-quedismo na cidade de Bihać, junto à fronteira com a Croácia, no fim-de-semana.

“Sinto-me super bem, descansado psicologicamente e a desfrutar de excelentes companhias”, conta à Reuters, acrescentando que se exercita diariamente durante 15 minutos e que a sua mulher garante que ele é cuidadoso com a sua dieta.

Quando jovem, Kalesic passou por um treino num centro de aviação na Sérvia antes de se tornar instrutor de saltos. Em 1963, estabeleceu um recorde jugoslavo ao saltar de um avião a uma altitude de 5500 metros.

“Sou o pára-quedista mais velho da Europa no activo”, sublinha Kalesic, assumindo os seus cabelos brancos com um enorme sorriso. “Desejo continuar com isto por mais dez anos, para entrar num livro Guinness, de recordes mundiais, como o pára-quedista bósnio.”

No mês passado, Kalesic fez 21 saltos em cinco dias, durante uma competição na cidade de Prijedor, no Noroeste do país. E o aeroclube local garante que lhe irá ceder um pára-quedas enquanto o idoso apresentar um certificado de saúde válido.

Mas o seu maior desejo é ter o seu próprio pára-quedas e outro para treinar jovens saltadores. “Sou um reformado sem meios para comprar um pára-quedas e adoraria ter um para treinar os meus alunos, que possam vir a substituir-me nas competições de saltos”, anseia.

Quanto a manter a juventude aos 88 anos, o bósnio tem uma receita muito simples. “O pára-quedismo é um desporto extremo e requer concentração. Para estar bem concentrado, é preciso dormir bem, e para dormir bem é preciso ter uma consciência clara de que não se ofendeu nem se fez mal a ninguém, e depois consegue-se dormir sem pesadelos e ser capaz de saltar.”