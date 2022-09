Chega agradece ao PSD a “normalização” e anuncia que Montenegro prepara o futuro

Fui muito ingénua no congresso do PSD. Acreditei que, apesar dos ziguezagues patéticos com que Luís Montenegro nos brindou durante a campanha eleitoral sobre o Chega, o novo líder tencionava pôr o PSD a afastar-se do partido de André Ventura. Oh, a minha santa ingenuidade. Afinal, aquelas palavras de Montenegro que registei no congresso do Porto valiam tanto como os jornais em papel no dia seguinte – nem para forrar o balde do lixo já servem, como acontecia nos anos 70/80.