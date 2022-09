A tristeza vai durar para sempre

Há cerca de 15 anos, antes da reorganização que sofreu, o centro hospitalar onde estagiei ainda tinha o internamento de psiquiatria separado do restante hospital, num edifício muito velho e com fraca manutenção, numa zona rural da cidade. A entrada fazia-se por um portão largo e um caminho com o alcatrão em mau estado conduzia-nos, uns bons metros mais à frente, ao edifício que albergava o internamento.